立院藍白強渡兩惡法逕付二讀 吳思瑤氣轟「雙標邪惡化」：連討論機會都沒有

民進黨立委吳思瑤痛批，藍白把立院推向「雙標邪惡化」，自己想要的案子，全部繞過委員會直接表決。（圖／袁維駿攝）

立院國民黨團、民眾黨團今天（2日）上午挾人數優勢，再度聯手將國民黨立委陳玉珍提案的《離島建設條例》修正案逕付二讀，引發民進黨團當場不滿抗議。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪時痛罵，藍白把立院推向「雙標邪惡化」，自己想要的案子，全部繞過委員會直接表決，對執政黨提出法案卻被程序封殺、丟包。

立院藍白今再度聯手將國民黨立委陳玉珍版《離島建設條例》逕付二讀，該案增訂第18條之1，主張設置國際醫療特區、開放外籍醫師執業及陸資參與建設，遭綠營質疑是為打造「一國兩制示範區」，要為中國產品洗產地。

另外，立院藍白針對國民黨立委游顥等人提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，在「附隨組織」的定義中增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，試圖為救國團解套，全案也在兩黨團人數優勢下逕付二讀，引起現場綠委高舉反對手板抗議。

對此，吳思瑤受訪時批評，藍白如今已把「逕付二讀」從立法上的特例，硬生生操作成政治工具，只要是自己想過的案子，就一路快速通關；反之，只要是政府提出、涉及重大政策的法案，就被程序委員會卡死、甚至連討論的機會都沒有，「雙標的立院、邪惡的立院，就是這樣形成的。」

吳思瑤痛罵，最具爭議的案例之一是陳玉珍版本《離島建設條例》修正案，再度被藍白推向逕付二讀，該版本被外界質疑恐替中國「洗產地」、讓離島自經區成為中國輸台商品的後門，甚至形同替「一國兩制」鋪路，但藍白卻讓法案完全跳過委員會的專業審查。

吳思瑤直言，這種替中國開後門的法案，不敢討論還強行往前衝，有比這更邪惡的嗎？同時質疑，提案人陳玉珍神隱不出席，難道是成為台灣罪人就落跑不敢面對。另針對藍白將《不當黨產處理條例》修正案直接送逕付二讀，吳狠嗆，此舉形同替救國團討特權，跳過委員會審查「黨產復辟，不公不義，也要靠『沒有討論、直接表決』來完成嗎？」



