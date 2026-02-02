立院藍白強闖「顏寬恒條款、中天條款」 賴清德無奈：希望全國民眾評評理

總統賴清德今表示，藍白立院當家卻強行表決通過「中天條款」等爭議法案，希望民眾評評理。（資料照片／李智為攝）

立法院新會期今早（2日）辦理報到手續，預期本會期朝野將針對中央政府總預算及8年1.25兆國防特別條例進行攻防。對此，總統賴清德上午受訪時表示，立院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期不審查中央政府總預算，還阻撓國防特別條例，並強行表決通過「顏寬恆條款」、「中天條款」等，這樣做到底對不對，希望全國的民眾能夠評評理。

總統賴清德今早趕在春節前赴台北北門郵局，慰勉台北郵局快捷郵件投遞同仁，並接受媒體聯訪。媒體詢問，針對總預算和國防特別條例持續遭封殺，新會期有可能尋求政黨合作、再向在野遞橄欖枝？

賴清德表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何的審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例也同樣在阻撓，可是用盡全力、因人設事強行表決通過「顏寬恆條款」、「中天條款」，同時也通過國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。

媒體追問，傳出政院將針對藍白強推的《衛廣法》、《不當黨產條例》等爭議法案，將「不副署」列為選項。賴清德指出，行政院已經公開說明，針對這3個強行表決通過的法律，會運用合憲合法的方式來面對，目前他們正在積極地跟專家學者討論當中。



