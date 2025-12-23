立院藍白發動賴清德彈劾案 總統府：只要合法合憲都尊重

針對立院程序委員會提案通過總統賴清德彈劾案，總統府發言人郭雅慧表示尊重。（圖／袁維駿攝）

立院藍白今天（23日）中午在程序委員會針對總統賴清德提出彈劾案並通過，將於週五院會併案調查。對此，總統府發言人郭雅慧回應，在憲政體制下，立法院對於行政院長或是總統本來就有相關制衡手段，只要是合法合憲，有完備的程序，府方都會給予尊重。

立院藍白今天中午在程序委員會中對總統賴清德提出彈劾案，國民黨立委羅智強痛批，賴清德沒有勇氣到立法院，請賴清德兌現承諾來立法院報告，「要不然就是沒膽」，該案表決時9人贊成、9人反對，最後加入國民黨籍召委翁曉玲贊成下通過。

廣告 廣告

對此，總統府發言人郭雅慧晚間回應，在憲政體制下，立法院對於行政院長或是總統本來就有相關制衡手段，只要是合法合憲，有完備的程序，府方都會給予尊重，只是她要特別提醒的是，整個國政如果要順利運作的話，五權分立，行政、立法、司法各個機關如常運作很重要。

郭雅慧指出，賴清德在國政上努力，而總預算在8月送進去立法院，今天是12月23日，距離年底31日只剩下7天，但總預算還沒有進入委員會進行討論，她也要提醒在野黨委員們，總預算會影響的不單單是國家安全、國政運作，還包括社會民生及地方建設，也懇請立法院把總預算順利完成送出立法院。

關於立法院要求賴清德赴立院接受詢答，郭雅慧強調，賴清德已經多次表達他樂意進到立法院進行國情報告，希望是在合法合憲程序完備情況下來溝通說明，期盼朝野回到體制面上，讓台灣在面臨國內外挑戰時，國家能夠穩定向前。

郭雅慧認為，當然大家政黨不太一樣，不過國家只有一個，希望總預算能夠趕快完成，她今天要在特別拜託在野黨立委們多多思考。



回到原文

更多鏡報報導

國防特別預算遭藍白4度封殺 賴清德彈劾案列入週五院會議程

批卓榮泰不副署、不編預算「違法失職」 藍白赴監院遞告發狀要求彈劾

提全社會防衛韌性法制化 賴清德：社會有韌性、外部威脅難找縫隙