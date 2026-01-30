立院藍白聯手幫救國團解套 修正黨產條例回溯自2016年

立法院今（30）日三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正案，被外界稱為「救國團條款」，修法後救國團將不被列為國民黨附隨組織，被凍結的資產迎來解套。

由國民黨立委游顥提案修正的黨產條例，修改第4條「附隨組織」定義，增加文字「曾隸屬於國家者不在此限」，並且修正條文將回溯本條例2016年8月10日公布當天。

而不當黨產處理委員會昨日已發布聲明，強調雖救國團一再主張是「公益性社團」，但也不能抹滅、洗白過去黨國不分的威權年代，救國團等附隨組織是藉國民黨執政地位優勢，特權經營或直接由國家編列預算不當補助，協助建構黨國威權統治之事實。

不當黨產處理委員會表示，釋字793號解釋中已經明示，追討不當黨產為手段之一的轉型正義工程，是我國深化民主，確立自由民主憲政秩序的重要手段。切莫為一黨一團之私利，戕害我國得來不易之自由民主與公平正義。

