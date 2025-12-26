立院藍白聯手通過總統彈劾案 明年5/19記名投票！綠批：把憲判當空氣

國民黨與民眾黨黨團聯手發動反擊，正式對總統賴清德啟動彈劾案程序。（翻攝自立法院直播）

立法院今（26日）院會上演激烈的朝野攻防，針對行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，以及明年度總預算案持續僵持等爭議，國民黨與民眾黨黨團聯手發動反擊，正式對總統賴清德啟動彈劾案程序。儘管民進黨團質疑此舉違憲且具政治目的，但在野黨憑藉人數優勢，最終表決通過彈劾案時程，排定於明年5月19日進行記名投票。

此次彈劾風波的導火線源於行政院與立法院間的權力對抗。國民黨團總召傅崐萁批評賴總統就職以來沒收民主憲政、踐踏憲法，強迫國會審查違法預算，因此決定與民眾黨團共同追究其責任。民眾黨團總召黃國昌也強調，賴總統侵犯憲政秩序，國會必須透過彈劾程序來彰顯民主價值。面對在野黨的強勢作為，賴總統曾公開批評立院阻擋預算是違反憲法，不解在野黨為何連福國利民的預算都要杯葛。

民進黨團對此則表達強烈抗議，幹事長鍾佳濱痛批藍白陣營「把憲判當空氣、將彈劾當遊戲」。他指出，彈劾案最終必須交由憲法法庭審理，但在野黨一方面不接受憲法法庭的判決，另一方面卻要發動彈劾案送交審理，行為顯得「精神錯亂」且自相矛盾。

立委吳思瑤亦指出，彈劾案須經三分之二立委同意才能通過，在野黨明知席次不足，此舉純粹是為了在賴總統上任兩週年前夕進行政治羞辱。

根據今日院會通過的議程表，立法院將於明年1月中旬先行召開公聽會，隨後於1月21日、22日邀請被彈劾人賴清德總統列席審查會說明並接受詢問。接著在4月舉辦聽證會，並於5月中旬進行第二次審查，最後定於5月19日在院會進行正式的彈劾投票。

雖然法律程序已啟動，但依據憲法增修條文，彈劾案若要成立，除須經立法院三分之二決議外，仍需交付憲法法庭審理並獲三分之二大法官同意，門檻極高，後續朝野角力勢必持續升溫。

