即時中心／徐子為報導



立法院社會福利及衛生環境委員會今（17）排審《勞工保險條例》、《就業服務法》部分條文修正草案數個版本。針對立委提案，增列「政府撥補」為勞工保險基金來源，勞動部長洪申翰正面回應，政府目前對勞保的態度與實際作法，就是持續撥補、負最終責任。





針對勞工保險財務，朝野立委紛紛提案，增列政府撥補為勞保基金來源，及每年編列預算撥補基金或撥補金額不得低於1000億元；由中央政府負最後支付責任等。



對此，洪申翰指出，政府目前對勞保財務的政策、態度及實際作法，就是持續撥補、負最終責任，這是很清楚的。對於朝野立委提出相關法制化的法案，勞動部會用開放態度參與相關審議，也會本於權責針對條文審議提供意見，希望有助法案理性審查。



媒體追問，是否會將每年政府撥補金額入法。洪申翰說，如何將制度上、條文上做到最能保護勞工勞動部的想法和朝野委員應該是一致的，不過也坦言，按照現行法規，具體金額並不能明訂於法律中。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／立院衛環委員會今審議《勞保條例》 「政府撥補」朝野有共識

更多民視新聞報導

16台灣人點5份「竟遭公審」！義大利披薩老闆急致歉 外交部回應了

賴清德聲援沈伯洋！再籲韓國瑜三思 鍾佳濱一語道破關鍵

免驚！彰濱海上光電板「6年3起火警」 經濟部保證：損害輕無傷亡

