立院衛環會審人工生殖法 脫鉤代孕掀朝野激辯

立法院衛環委員會今(8)日排定審查，行政院版的「人工生殖法」修正草案， 但修正條文中仍未包含 尚未達成共識的「代孕」相關條文，民眾黨立委陳昭姿主張，以2024年行政院的版本，當初已納入「代孕能夠合法進行療程」為主，另外，在開會過程中，民進黨立委林淑芬當場抨擊，相關「代孕」條文過於簡陋，不過陳昭姿舉起手板回擊。

立委(民)林淑芬VS.立委(眾)陳昭姿說：「陳昭姿委員，我要叫妳『陳9條』嗎『陳9條』代理孕母夠嗎。」在委員會當場發難，民進黨立委林淑芬，諷刺民眾黨立委陳昭姿，主推代孕條文過於簡陋罔顧母子權益，只是陳昭姿也有備而來，高舉「正副總統都支持代孕」手板反擊。

立委(眾)陳昭姿說：「他們沒有讀書，但是這個羞辱我是很習慣啦，其實人工生殖法案這次修正案，也不過2、30條。」

只是陳昭姿為推動「代孕」納入修法，會開到一半中途離席，前往拜會民進黨團總召柯建銘。立委(眾)陳昭姿說：「你在辦公室嘛，你在幾樓，好好，3樓，我現在過去。」

而傳出之所以在8日，變更議程排審「人工生殖法」，是柯建銘下令衛環委員會召委劉建國，要將草案逐條審查，更希望能盡快出委員會。立法院衛環委員會召委劉建國說：「不管什麼樣的一個說法啦，但是在衛環委員會，我一直以來，在處理相關的法案的審查，我們一切就是依照程序。」

立法院民進黨團總召柯建銘VS.記者說：「(總召，您是有下令希望今天可以出委員會嗎)。」一早更現身到委員會簽到親自盯場，引發「綠白合」想像空間，但也讓民進黨內冒出雜音。

立委(民)莊瑞雄VS.立委(眾)陳昭姿說：「(這個破綻這麼大，還准結婚嗎，那你禁止結婚嘛)，那個是婚姻圓不圓滿的問題，(一樣啊，那你也是擔心代孕圓不圓滿嘛)，跟是不是子宮要借給別人那是兩件事啊，(你也是擔心代孕圓不圓滿嘛)。」

而陳昭姿也證實，最終要推動的版本以，2024年5月行政院版本為主，開放同性伴侶、單身人工生殖，以及代孕合法進行療程，但由於社會歧見，因此在去年年底，政院通過新版「人工生殖法修正草案」，適用滿18歲單身女性及已婚女同志配偶，更脫鉤代孕相關條文。

立委(眾)陳昭姿說：「柯P那天拜訪他(柯建銘)的時候，他是說他想辦法要讓它出委。」代孕議題掀起朝野戰火，撕開修法背後爭議。

