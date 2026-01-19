立院衝突綠委控藍白傷害 兩造再聲請傳4立委作證

（中央社記者謝君臨台北19日電）民進黨立委陳培瑜、林宜瑾控告國民黨立委陳玉珍等人，於2024年底在立院審查議案時涉傷害等罪。北院今天召開準備程序庭，勘驗7段影片，兩造再聲請傳喚4名現任立委作為證人。

立法院2024年12月20日審議公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法及財政收支劃分法等3項法案時，朝野立委爆發激烈肢體衝突，導致多人受傷。事後，陳培瑜、林宜瑾向台北地方法院提起刑事自訴，指控遭陳玉珍攻擊，國民黨立委徐巧芯、邱若華、翁曉玲及民眾黨立委林憶君也涉傷害罪。

北院今天召開準備程序庭，陳玉珍於開庭前受訪表示，陳培瑜委任律師所指控的並非事實，當天她被拉到地下撞到頭部腦震盪，有相關影片、驗傷單還原事實真相。她尊重法院審理，就把案件事實、發生過程呈現出來。至於是否有意願和解，她說，對於立法院衝突，不覺得要浪費司法資源，不排除任何可能。

陳培瑜則於開庭前受訪重申「我絕對不會和解。」對於陳玉珍批評浪費司法資源，她強調，在立法院暴力打人和言論自由一點關係都沒有。至於陳玉珍反控傷害，她表示，相關影片非常清楚，陳玉珍用鋼頭鞋踹了她的頭7下，還有左側身體，驗傷單非常清楚，她第一時間坐救護車去醫院驗傷。

開庭勘驗影片後，陳培瑜透過律師表示，影片清楚證明陳玉珍對於陳培瑜、林宜瑾多次的攻擊行為，且陳玉珍攻擊到滿臉通紅，證明當時用盡蠻力而呈現極度亢奮的狀態，陳培瑜、林宜瑾的傷勢顯然是陳玉珍所造成。

陳玉珍則反駁，指她用0.25倍慢速播放影片看了數十遍，當時民進黨委員把椅腳都綁起來，她的動作是在往上越過障礙物，不是在踢陳培瑜；且混亂中她被拉倒，後腦撞到導致腦震盪，這才是她滿臉通紅的原因。

徐巧芯、翁曉玲、林憶君均答辯說，當時為了順利開會，是要拉起倒在地上的陳培瑜，從影片可以證明是要保護對方安全，並無壓制、傷害的犯意。

會中，陳培瑜透過律師請求傳喚民進黨立委郭昱晴、吳秉叡作證，藉以證明陳玉珍等人確有攻擊她和林宜瑾的行為。陳玉珍也透過律師請求傳喚國民黨立委林沛祥、葉元之作證，要證明自訴人所言虛偽。法官則說，合議庭將評議是否有傳喚相關證人調查的必要。至於下次庭期時間，目前尚未確定。（編輯：李錫璋）1150119