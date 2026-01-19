立院衝突遭陳玉珍"鋼頭鞋猛踹" 陳培瑜:絕不和解

政治中心／綜合報導

前年在立法院審議「公職人員選罷法」等法案時，朝野攻防爆發激烈衝突，民進黨立委陳培瑜指控，被國民黨立委陳玉珍穿鋼鞋猛踹，今天（19日）台北地院安排重新勘驗，陳玉珍受訪時，強調自己沒踹人，也訴苦自己當時撞到腦震盪，而陳培瑜則重申絕不和解。

民進黨立委陳培瑜：「我絕對不會和解，再說一次，我絕對不會和解。」前年12月在立法院會審議的公職人員選罷法等法案，朝野攻防爆發激烈衝突，民進黨立委陳培瑜指控，被國民黨立委陳玉珍穿鋼頭鞋踹傷。民進黨立委陳培瑜：「真的想要奉勸陳玉珍委員，身為一個即將可能當金門縣長的人，你真的應該要誠實面對，你自己在立法院做的事情，她用鋼頭鞋踹了我的頭七下，還有我左側的身體，驗傷單也都寫得非常的清楚。」

陳培瑜指控遭陳玉珍用鋼頭鞋攻擊。（圖／民視新聞）國民黨立委陳玉珍：「陳培瑜委員的委任律師，所寫的訴狀都不是事實，她說我什麼捶她的頭啊，事實上，我已經今天準備我當時的受傷，我那時候被他們弄到，拉到地底下，撞到頭還腦震盪。」陳玉珍反指控，自己當時還腦震盪，台北地院19號安排重新勘驗7段現場影片，5名藍白女委員都到場，也都否認犯罪，還說不排除雙方和解這個可能。

參選金門縣長挑戰陳玉珍？ 陳培瑜：戰士沒有選擇戰場權利

陳玉珍反哭訴，當時頭撞到腦震盪。（圖／民視新聞）只是說，面對陳培瑜拒絕和解，陳玉珍還酸，是想藉此炒聲量。國民黨立委陳玉珍：「她是不是有這樣的想法（選金門縣長），所以藉由這個訴訟，來提高自己的聲量也不可能啊。」面對深藍選區的金門縣長這一位，陳培瑜是否挑戰宿敵陳玉珍，她首度鬆口，戰士沒有選擇戰場的權利，沒把話說死。民進黨立委陳培瑜：「我就呼籲陳玉珍，不要再把我當成對手，那她甚至還私訊我，告訴我，她的民調多好，那我真的是不知道怎麼回覆她，我當然就是只能已讀不回，本來台澎金馬，都是台灣中華民國的一部分，但是我要提醒陳玉珍委員，其實你過度激化，想要分裂台灣跟離島的關係。」訴訟案還沒結束，兩個女人的戰場持續擴大。

