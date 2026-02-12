立院衝突7藍委遭起訴 國民黨團譴責「司法清算」：展現荒謬雙標

國民黨團書記長林沛祥今針對該黨多名立委因國會衝突陸續遭提告，發表嚴正聲明，表達最強烈抗議與譴責。（資料照／李智為攝）

藍白2024年推動國會改革，綠營全力阻擋，立法院爆發一系列肢體衝突。其中國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍被依傷害、強制等罪起訴。對此，國民黨立院黨團今（12日）表達嚴厲譴責，並痛批民進黨發動司法清算，將政治攻防刻意上綱為刑事責任，企圖以司法手段介入國會運作，已明顯逾越合理界線。

國民黨團書記長林沛祥今針對該黨多名立委因國會衝突陸續遭提告，發表嚴正聲明，表達最強烈抗議與譴責。他痛批，該黨委員在衝突現場皆是為了維護議事正常運作、保護會議主席安全。民進黨無視自身暴力在先，竟發動司法清算，此等「惡人先告狀」的濫訴行徑，不僅踐踏國會尊嚴，更是對民主憲政的極大諷刺。

林沛祥指出，國會乃民主政治之核心場域，議事攻防本屬制度內之正常運作。在衝突現場，民進黨立委多次以激烈手段企圖癱瘓議事、攻擊議事人員及主席，該黨委員挺身而出，是為守護民主程序不被暴力干擾，所有動作皆基於維護議事功能之必要範圍，絕非外界刻意渲染的不法行為。

「將政治攻防刻意上綱為刑事責任，企圖以司法手段介入國會運作，已明顯逾越合理界線。」林沛祥說，更令人震驚的是，司法機關面對國會衝突，竟展現極其荒謬的雙重標準。

林沛祥質疑，民進黨立委鍾佳濱對國民黨立委陳菁徽施以暴力衝撞，其行為已涉嫌殺人未遂；民進黨立委郭國文更當眾搶奪議事秘書長公文，公然挑釁國會行政秩序，已明顯涉及妨礙公務。上述行為皆屬公訴罪，依法應由檢調主動偵辦，且相關畫面與事證均已為社會所見，為何至今卻未見積極作為？

林沛祥痛陳，檢調機關對綠營暴行噤若寒蟬，卻對本黨委員的職務行為窮追猛打，司法啟動的速度與力道形成強烈對比，已構成赤裸裸的司法雙標。司馬昭之心，路人皆知；件件指向清肅在野黨，司法本應是正義的最後防線，如今卻令人質疑是否正被政治化運用，淪為打壓異己、製造寒蟬效應的工具。

林沛祥強調，民主制度容許立場不同、意見激烈，但絕不容許以濫訴方式進行政治報復，更不容許以司法程序干擾國會職權運作。若動輒以刑事告訴對待議事攻防，將使立委難以依法行使監督與表決權，形同變相限縮國會權力，對憲政秩序與權力分立原則造成實質侵蝕。

最後，林沛祥嚴正警告民進黨政府，切勿試圖以濫訴達成政治目的、製造寒蟬效應。國民黨團將全力支持遭提告委員依法捍衛清白，並作為全體黨員最堅強的後盾，面對任何司法清算絕不退縮，誓言守護國會尊嚴與台灣的民主法治。



