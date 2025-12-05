立院表決財劃法覆議案未通過 卓榮泰：違反議事倫理決議

行政院長卓榮泰表示，「對於這種不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。」

行政院長卓榮泰講重話，因為行政院提出的《財劃法》覆議案，在藍白人數優勢下被以59票反對、50票贊成，遭到否決。卓榮泰抨擊，行政院去報告是要向國會說明法案錯誤內容，去答詢則會讓爭議更清楚明白，但國會卻拒絕相關程序。

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，「考第2次還是犯同樣的錯，你當然認為老師不用幫你訂正，藍白不想讓這個錯誤被攤在陽光下，讓全國的人民看到。」

民進黨團也抨擊藍白，再度修正的版本，錯誤公式還是存在，所以不敢面對自己的錯誤。而這已經是卓榮泰任內第8次提覆議案，8度失敗，藍白立委同聲批評卓榮泰不適任。

立法院民眾黨團總召黃國昌批評，「卓榮泰早就是一個不適任的行政院院長，提覆議對他個人而言根本不痛不癢，付出代價的是國家的資源。」

立法院國民黨團總召傅崐萁說道，「一定會把這個怠惰職責，而且完全不溝通的卓榮泰院長所提出的覆議案，我們一定會全面的把它退回去。」

國民黨團認為，應先等已三讀的《財劃法》上路1年後，若有需要修正再做修正。至於政院版《財劃法》草案，先前就在立院程序委員會暫緩列案，沒有排進立院5日的議程。

