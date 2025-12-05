立院表決財劃法覆議案未通過 卓榮泰：違反議事倫理決議

立委郭昱晴問道，「再往前嗎？它的指標是要叫我們往前嘛？」

中華民國身心障礙聯盟常務監事劉金鐘回應，「對，你到這裡就會開始慌了。」

台北車站大廳出發，如果想轉乘捷運、高鐵，非身心障礙者平常只要走下樓梯，數十秒就可達成，不過如果是身障礙者要耗時多久？身障團體帶領藍綠立委親自示範。

立委陳菁徽看著設施問道，「它寫什麼？」

立委郭昱晴說：「我要到這邊看，要打電話，打開電箱然後打電話。」

依照指引，身障者抵達無障礙通道，首先就要面臨難題，需要等待6到10分鐘才能有人員協助操作設備，而且通往地下1樓的無障礙設施就只有1個，否則得繞到戶外。

中華民國身心障礙聯盟常務監事劉金鐘指出，「你有沒有辦法發覺哪裡，你看標誌，哪裡有標誌？」

想搭戶外電梯也非易事，身障團體指出，昇降設備外部標誌應該平行固定於牆面，下緣離地190公分左右，不過北車次處的標示卻僅離地50公分。身障者原本沿路抬頭依標示行走，標示突然降低，根本找不到。

記者王彥婷在台北車站報導，「跟隨指標一路抵達無障礙電梯，不僅可能要和非身心障礙族群搶空間，進入電梯，哪層樓要到高鐵或是捷運，一樣都沒標示。」

統計台北車站每日旅客流量約57萬6973人次，以台灣身心障礙人口比例5.1%換算，每日進出北車人次理論上約2萬9千人，身障團體呼籲應該重視相關問題。

中華民國身心障礙聯盟常務監事劉金鐘表示，「我看得到機捷就在我的面前，但是我到的了嗎？到不了，要過馬路、要下樓梯，在台北車站你要靠著這些標誌來找到要去的地方，一輩子找不到。」

台鐵北區營運處長王兆賢回應，「這個我們會來檢討，把應變的時間跟它縮短，讓大家不要在那邊等那麼久的時間，有關指標跟相關的進出口的導引，我們會即刻來做一個研究跟評估。」

台北車站包含台鐵、高鐵、北捷、機捷等6體共構，能否完成全面整理，台鐵代表承諾，會和交通部共同討論實現通行平權。