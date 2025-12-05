立院表決財劃法覆議案 農業縣綠委籲藍白勿做歷史罪人

（中央社記者林敬殷台北5日電）雲彰嘉3縣市6位民進黨立委今天表示，藍白版本的財政收支劃分法，嚴重排擠農業大縣的社福與基礎建設預算，呼籲藍白的中南部立委，為家鄉爭取真正的公平，不要成為拖垮農業縣財政的歷史罪人，讓家鄉淪為二等公民。

立法院會上午處理行政院所提財劃法覆議案，民進黨立委蔡易餘、陳冠廷、劉建國、陳素月、黃秀芳、陳秀寶在覆議案投票前舉行「藍白回頭是岸！支持財劃法覆議案，讓城鄉財政取回應有的公平！」記者會。

蔡易餘指出，藍白財劃法版本不但公式錯誤，內容更充滿都市偏見。行政院版本才真正體現公平正義，將土地面積權重從藍白版的10%大幅提升至30%，並針對農牧用地給予1.5倍加權，這才是真正照顧看天吃飯的農民以及偏鄉長輩。

陳冠廷表示，農業縣市為國家糧食供應的付出與貢獻，沒有反映在藍白版的統籌分配稅款試算公式，呼籲在野黨認真思考行政院版財劃法修正草案，儘快磋商出新版本，透過財政挹注讓這些縣市有成長空間，給全台灣人民一個交代。

黃秀芳說，去年藍白聯手通過的財劃法對農業縣市非常不利，以彰化來說，一般性及計劃型補助款就少了新台幣27.17億元。陳秀寶表示，藍白版本財劃法是重北輕南，犧牲中南部縣市的權益，進而排擠國防安全以及攸關全民權益的社福預算。

陳素月表示，藍白版本的財劃法，將使得資源越往都會型城市、縣市集中，鄉村型的農業縣將越來越弱化。國民黨籍的彰化縣立委謝衣鳯卻不吭聲，對不起彰化縣鄉親。

劉建國表示，政院版財劃法更符合土地的公平正義，對農業縣、高齡化人口、14歲以下的幼齡人口都充分照顧。依照藍白版本，光是雲林縣社福補助款，從33億元腰斬到18億元，減幅高達47%，兩者差距之大，簡直是懲罰農業縣。（編輯：萬淑彰）1141205