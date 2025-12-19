立院表決通過延會到明年1月底 全年無休

▲民眾黨提案本會期延會到明年1月底，民進黨立委反對。（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 行政院函請立法院審議2026年度總預算，不過在野黨不滿行政院未依法編列預算幫軍警加薪，杯葛總預算，迄今仍未付委審查。民眾黨立院黨團提案，本會期延會到1月31日止。立法院院會今（19）日表決，雖民進黨立委反對，不過仍不敵在野黨立委人數，院會通過，本會期延會到明年1月底。因今年年中大罷免，立法院也延會到8月底，換句話說，立委已經全年無休。

根據《憲法》規定，「立法院會期，每年兩次，自行集會，第一次自二月至五月底，第二次自九月至十二月底，必要時得延長之。」按照慣例，每年的一月與七、八月，是立院休會期間，方便立委返鄉服務選民。

過去即使延會，通常也不太會一口氣延長兩個月，若有重要議案要處理，慣例上是召開臨時會。不過本屆立院三黨不過半，又出現新慣例，會期直接延長到覆蓋休會時間，現在的立委實質上已無休會期。

