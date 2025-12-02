立院被藍白綁架？吳思瑤怒轟：逕付二讀變武器 雙標邪惡至極

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨聯手在立法院將法案逕付二讀似已食髓知味，引發程序正義的爭議。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（2）日重砲指責藍白把立院推向「雙標與邪惡化」，只要是自己想要的案子，全都繞過委員會、直接表決；但執政黨提出的法案卻被程序封殺、丟包擋案，兩套標準明顯到「無以復加」。

吳思瑤批評，藍白如今已把「逕付二讀」從立法上的特例，硬生生操作成政治工具，只要是自己想過的案子，就一路快速通關；反之，只要是政府提出、涉及重大政策的法案，就被程序委員會卡死、甚至連討論的機會都沒有。她痛斥：「雙標的立院、邪惡的立院，就是這樣形成的。」

她提到，最具爭議的案例之一是陳玉珍版本《離島建設條例》修正案，再度被藍白推向逕付二讀。該版本被外界質疑恐替中國「洗產地」、讓離島自經區成為中國輸台商品的後門，甚至形同替「一國兩制」鋪路，但藍白卻讓法案完全跳過委員會的專業審查。

吳思瑤痛批，替中國開後門的法案，不敢討論還強行往前衝，有比這更邪惡的嗎？她也質疑，提案人陳玉珍神隱不出席，「成為台灣罪人就落跑不敢面對？」

她同時批評藍白將《不當黨產處理條例》修正案直接送逕付二讀，形同替救國團討特權，也一樣跳過委員會審查。「黨產復辟，不公不義，也要靠『沒有討論、直接表決』來完成嗎？」

吳思瑤指出，今日中午的程序委員會仍是關鍵時刻，藍白是否會再度挾持人數優勢，擋下行政院版《財政收支劃分法》修正案，以及攸關軍購與不對稱戰力建軍的《強化國安行動特別條例》，將成為外界關注焦點。她強調，如果藍白再次封殺政府案，「雙標現象將更加赤裸」。

吳思瑤強調，沒有程序正義，就沒有實質正義，「害怕討論只會表決」的立院，邪惡到無以復加！

