立院訪團拜會 巴拉圭外長：創造巴國為友台模範
（中央社記者王承中台北22日電）立法院副院長江啟臣率多位朝野立委訪問巴拉圭，當地時間21日拜會巴拉圭外交部長拉米雷斯。拉米雷斯表示，巴拉圭有自然資源，台灣有科技技術，雙方互補性極高，台巴不僅止於合作關係，更要創造巴國為友台模範，為區域安全乃至於全球和平貢獻心力。
江啟臣16日率領國民黨立委洪孟楷、黃健豪、呂玉玲，民進黨立委莊瑞雄、郭昱晴，以及民眾黨立委張啓楷等人及隨行人員共14人，搭機出訪美國及巴拉圭。
立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣一行於21日上午拜會巴拉圭外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano），及與中華民國駐巴拉圭共和國大使館及技術團成員交流。
立法院表示，本次訪團訪問巴拉圭共計4天3夜，拜會超過50位參眾議員，全程獲邦交國禮遇以警車開道，使訪團能在有限時間內儘可能拜會更多行程。
立法院指出，江啟臣一行21日上午前往巴拉圭外交部，拜會拉米雷斯。江啟臣表示，訪團成員皆首度來此，卻感覺像回家，感謝巴國溫暖接待並分享近日拜會及參訪合作計劃的感想，盼未來能更具體推動更多合作計劃，使人民間交流更加緊密，雙邊關係蒸蒸日上。
拉米雷斯表示，巴拉圭重視自由、民主、人權、法治，與台灣理念不謀而合，透過支持台灣參與國際組織，共同改善全人類健康與福祉。巴拉圭有自然資源，台灣有科技技術，雙方互補性極高，台巴不僅止於合作關係，更要創造巴國為友台模範，為區域安全乃至於全球和平貢獻心力。
立法院表示，江啟臣一行下午前往亞松森第四市場，與當地經商的僑胞互動，隨後訪團赴亞松森國際機場搭機轉往下一站達拉斯。（編輯：翟思嘉）1141122
