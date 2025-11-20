立院訪團晉見巴拉圭總統貝尼亞 江啟臣邀請他再次訪台：盼盡地主之誼
立法院副院長江啟臣16日起代表立法院長韓國瑜，率跨黨派立委訪問團啟程前往美國及友邦巴拉圭，訪團於昨日上午晉見巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）。貝尼亞強調，巴拉圭與台灣經貿產業具高度互補性，盼台商投資實現共同利益；江啟臣也感謝貝尼亞堅定的挺台立場，並邀請其再度擇日訪台。
貝尼亞昨於總統官邸歡迎我國立院訪團到訪，並向訪團分享了巴拉圭的歷史與外交政策，提及巴拉圭和台灣有著相似的處境，面臨各式困難挑戰，因此更珍惜獨立自主與自由民主的價值。
貝尼亞強調，兩國關係奠基於共同價值的選擇，這樣的夥伴關係不僅正確且經得起考驗，此外，兩國經貿產業具高度互補性，希望台商能著眼於該國的優勢與潛力前來投資，以實現共同利益。
江啟臣則回應，由衷感謝貝尼亞在國際上始終表達堅定的挺台立場，亦將繼續鼓勵有雙邊互補元素的台巴經貿合作。他也邀請貝尼亞再度擇日訪台，屆時將盡地主之誼，展現台灣人民的好客與友善。
同日下午，訪團一行前往視察「台灣—巴拉圭科技大學」（UPTP)）運作情形，因校舍正在興建中，活動於鄰近之奧運委員會進行，全程以英語進行，展現台巴高等教育合作成效。校長杜亞德（Jorge Duarte)首先為訪團簡報該校願景，並由在校生、畢業生及企業代表分別分享經驗。
江啟臣肯定台巴雙方在教育上的合作，並分享個人於美國完成學位後返台任教之經驗。他說，教學是分享知識與價值的最佳方式，而校園則是增進交流與友誼的場域；尤其教育可以改變個人與國家，更可以深化邦誼，期許未來有更多巴國青年學子赴台學習。一位剛畢業且在跨國公司找到工作的校友也透露，UPTP現在已是巴國學子的熱門學校選擇。
隨後，訪團前往熱帶傳染疾病醫療中心（IMT）視察「醫療資訊管理效能提升計畫」（HIS）。首先由院長梅羅（Oscar Merlo）實地導覽醫院掛號、診療、護理站及藥局等區域，及展示各項數位系統的運用；接著，巴國衛福部計畫總協調人賈西亞（Dr. Santiago Garcia）醫生進一步介紹該系統如何顯著提升巴拉圭的公共衛生醫療品質，及管理透明化的成果。
巴國衛福部長芭蘭（María Teresa Barán）於致詞時，高度肯定該計畫對於巴拉圭醫療公衛系統的高度重要性，並衷心感謝台灣在公共醫療領域的卓越貢獻。江啟臣亦讚譽HIS計畫是一項「既溫暖又有台灣味」的合作典範。
江啟臣引述「科技始終來自人性」，強調這項重要的醫療科技成果應推廣至更多有需要的國家，並感謝芭蘭持續在國際公衛場域中為台灣發聲，台灣在醫療方面的優勢應擴展到更多國家，共同落實醫療人權的普世價值。
