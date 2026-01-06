立院議事處送案紀錄曝光 國民黨團：立可帶是中共同路帶？

民進黨立委林宜瑾日前提案《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法，引發外界議論。5日卻傳出林宜瑾已撤案，國民黨立委徐巧芯還嘲諷，林宜瑾的助理是不是帶立可白到議事處把送案紀錄塗掉了。結果媒體曝光畫面，立法院議事處的送案紀錄本，的確出現遭立可帶塗抹的痕跡。對此，立法院國民黨團嘲諷，真相大白！送案又塗銷，「立可帶是中共同路帶？」

林宜瑾。(圖/中天新聞)

國民黨團指出，民進黨的林宜瑾委員與20位民進黨立委，上週送了一個修改《兩岸人民關係條例》的修正案進到立院後，被發現撤案，林宜瑾立刻跳出來說根本沒送案！但是今天下午出現驚天反轉，經「TVBS新聞網」獨家揭露，發現議事組的紀錄上，確實有一法案登記後又被「立可帶」塗銷！

國民黨團嘲諷的呼籲林宜瑾跟民進黨團，如果此案是貴黨團成員送的案，卻遭到不明人士用這種拙劣的手法塗銷，企圖打壓台灣的民主，請你們一定要追查到底！到底是誰把這麼重要的法案給塗銷掉，會不會是阿共的陰謀？還是貴黨團中仍存在尚未被抓出的「共諜、第五縱隊」，要阻擋貴黨團力推的台獨進步法案！

國民黨團強調，但是如果根本是送案人「自送自撤」，那請林宜瑾跟昨天抹黑國民黨委員的一干人等，儘速向國民黨道歉！除此之外，民進黨也該向自己的支持者道歉！台獨被民進黨拿來當了幾十年的神主牌，居然今天1個小小的立可帶，就可以把這麼崇高的價值跟理想給抹滅掉，以後就少來「抗中保台」的那一套了！

