立院議政博物館APPU外交文物特展開幕（2） (圖)

政治中心／綜合報導來台四個月的中配"若瑜"，在YT上分享自己領到普發一萬，有網友稱領一萬就要承認中華民國是國家，沒想到她回錢要拿、你的要求做不到，遭網友砲轟中配被討厭不是沒道理，該名中配將影片轉為私人並發出道歉信，稱是留言的人引導說不好言論，再被網友吐槽根本沒有認錯的心，一點誠意也沒有。

民視 ・ 19 小時前