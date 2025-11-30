立院議政博物館APPU外交文物特展 見證亞太情誼
（中央社記者蘇木春台中30日電）立法院議政博物館即起至明年5月31日，舉辦「亞太國會議員聯合會會員國外交文物特展」，立院副院長江啟臣開幕會中表示，特展將過去收集文物展出，見證歷年交流亞太情誼。
位於台中霧峰區立法院民主議政園區內的議政博物館，今天上午舉辦「亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）會員國外交文物特展」開幕活動，江啟臣、國民黨籍立委林倩綺、民眾黨立委麥玉珍、台中市副市長鄭照新等人皆出席。
江啟臣會中致詞時表示，他去年代表立法院參加APPU年會，並成功爭取到第53屆APPU大會的主辦國，並於今年8月完成舉辦這次年會，這項國會外交成就值得向國人報告。
江啟臣說，國會外交過程中，都會互贈友邦禮物，特展將過去收集的文物精選40件展出，期盼以「跨域長誼」見證歷年交流的亞太情誼。
林倩綺說，她的父親是省議員，因此對議政園區的前身台灣省議會很熟悉，這個場域也是民主政治重要空間；台灣在國際外交上透過APPU平台，敘述台灣觀點，走出中華民國的特殊地位。
麥玉珍提到，國會外交不只是交流、送禮物，特展也傳達傳承理念，希望國會能持續成為台灣與世界的橋梁。
館方說明，特展展出東北亞、東南亞及大洋洲會員國的外交贈禮，包括傳統工藝、文化飾品與象徵友誼的紀念物品，並設有擴增實境（AR）互動體驗區，民眾可於虛擬場景中拍照留念，讓國會外交精神以更貼近生活的方式延伸體驗。（編輯：陳仁華）1141130
