立院財委會竹縣考察 林思銘：持續為教育全力打拚

立法院財政委員會召集委員林思銘15日安排前往新竹縣竹北市考察新竹地區校園體育基礎設施改善情形，以及相關中央預算的執行情況。本次考察邀集行政院主計總處、審計部、教育部國民及學前教育署及新竹縣政府教育局共同參與，透過實地了解與跨部會討論，全面掌握地方學校的實際需求，確保中央資源精準投入地方教育建設。

林思銘表示，與全國多數縣市面臨少子化不同，新竹縣因產業發展帶動人口持續移入，形成明顯的「逆少子化」現象，特別是在竹北等新興重劃區，學生人數年年增加，校園空間、教室量能與相關設施承載壓力持續升高。教育建設是否及時到位，攸關孩子的學習品質，更考驗中央與地方在資源配置上的前瞻性與執行力。

本次考察行程依序前往竹北新社國小、博愛國小、中正國小、興隆國小及東興國小，針對校園體育基礎設施改善進行實地檢視與說明。其中，博愛國小要爭取270萬元經費，進行室內活動空間與地板整建；新社國小要爭取560萬元，辦理籃球場整建工程；興隆國小要爭取644萬元，用於操場跑道整建；中正國小籃球場整建經費達596萬元；東興國小則要爭取1,373萬元經費，全面進行操場跑道及足球場整建。相關經費均爭取國教署相關預算，配合地方配合款執行，逐步改善校園運動與學習環境。

