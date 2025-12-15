立院財委會赴新竹縣考察校園建設 林思銘：「逆少子化」更要強化教育投資

【警政時報 林照東／新竹報導】立法院財政委員會今（15）日由國民黨召委林思銘率隊前往新竹縣竹北市，實地考察新竹地區校園體育基礎設施改善情形，以及中央相關教育預算的執行進度。此次考察行程邀集行政院主計總處、審計部、教育部國民及學前教育署及新竹縣政府教育局共同參與，透過現地勘查與跨部會意見交換，全面掌握地方學校的實際需求，確保中央資源能精準投入教育建設。

新竹縣學生數持續成長，林思銘率財委會考察校園體育設施改善狀況。(圖／林思銘國會辦公室)

林思銘表示，與全國多數縣市面臨少子化趨勢不同，新竹縣受惠於科技產業發展與就業機會增加，人口持續移入，形成明顯的「逆少子化」現象，尤其竹北等新興重劃區學生人數年年成長，校園空間、教室量能及相關設施承載壓力不斷攀升。教育建設是否能及時到位，不僅攸關學生學習品質，更考驗中央與地方在資源配置上的前瞻規劃與執行效率。

第一選區立委徐欣瑩(左1)也現身隨同考察團關切校園各項設施落實狀況。(圖／林思銘國會辦公室)

據了解，本次考察行程依序前往竹北新社國小、博愛國小、中正國小、興隆國小及東興國小，針對校園體育基礎設施改善計畫進行實地檢視與說明。其中，博愛國小規劃爭取270萬元經費，用於室內活動空間及地板整建；新社國小爭取560萬元辦理籃球場整建工程；興隆國小擬爭取644萬元進行操場跑道整建；中正國小籃球場整建經費約596萬元；東興國小則規劃爭取1,373萬元，全面改善操場跑道與足球場設施。相關經費均向國教署爭取，並配合地方配合款逐案推動，期盼逐步提升校園運動與學習環境品質。

林思銘率財委會考察團針對校園體育基礎設施改善計畫進行實地檢視並聽取校方說明。(圖／林思銘國會辦公室)

林思銘指出，教育是不能等待、也不能打折的長期投資。面對新竹縣逆少子化所帶來的結構性挑戰，他將持續站在第一線，為竹縣教育全力打拚，積極爭取中央資源，同時嚴格把關預算執行，確保每一筆教育經費都用在刀口上，真正轉化為更安全、更完善的學習環境，讓孩子安心成長、放心學習。

