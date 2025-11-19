立院跨黨派國會外交赴巴拉圭 江啟臣以牛肉麵妙喻台巴關係 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院副院長江啟臣率跨黨派訪團進行國會外交，增進台美與台巴之間關係，18日下午前往巴拉圭眾議院，拜會眾議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）；江啟臣指出，巴拉圭是台灣在南美洲最堅定的友邦，雖然兩國地理相距遙遠，但因共享自由、民主、人權與法治等普世價值，彼此感覺像家人幾乎「零距離」。拉多雷回應，能接待江啟臣及立法院跨黨派訪團非常感動，他也以家人比喻台巴關係，強調今日如同見到遠方的家人，令他無比欣慰。

廣告 廣告

江啟臣特別感謝拉多雷眾議長，多次在國際場合為台灣仗義發聲，並指出曾兩度在立法院接待拉多雷議長，今日有機會回訪倍感親切，也感受到巴拉圭國會對台灣展現的熱情、友情與堅定支持，令人感動。他說，本次訪問團成員來自跨黨派，展現巴拉圭是台灣跨黨派的共識與友誼所在，透過此次交流訪問，期盼能進一步深化兩國國會間的合作與情誼。

江啟臣指出，眾議長於10月率團訪台期間，立法院特別選用巴拉圭優質牛肉製作台式牛肉麵款待，他以牛肉麵比喻台巴關係，「必需有巴拉圭的牛肉，搭配台灣的湯頭醬料及火候，才能燉煮出獨一無二的世界美味」，象徵台巴合作緊密無間。他期盼未來在教育、科技、醫療等領域的交流也能持續深化。

立委黃健豪表示，台巴建交68年，同樣是強敵環伺，巴拉圭的政治人物最能同感中華民國面對中共的心境，一個為國家生存戰鬥到90%男性陣亡的國度，毫不在意中共的威逼利誘，而是在意長久的友誼和民主價值。他感謝巴拉圭在國際上的對中華民國的支持，願友誼長存。

立委郭昱晴也說，台巴這段跨越世代，身處地球兩端最遙遠的距離但堅定不變的情誼，不只是外交關係，更是彼此在重要時刻始終互相支持的真正友誼。她說，在國際局勢艱難的時刻，能有一位如此堅定、如此真誠的朋友，對台灣來說意義重大，並期待兩國未來能在更多領域深化合作。

照片來源：江啟臣辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

二備金普發全民國防手冊 馬文君質疑：比照顧國軍重要？

關稅衝擊台中製造業 何欣純疾呼中央補助簡化程序

【文章轉載請註明出處】