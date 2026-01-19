立院辦無人載具需求公聽會 專家建議法規適度鬆綁

無人載具產業應用越來越多元，無論是農業監測、物流運輸到軍事，都能看到對無人機的需求。為擴大國內對無人載具的擴大需求和用途開發，立院財委會19日舉行公聽會，聆聽產業和專家意見。

台灣軍警戰術研究發展協會常務理事陳柏宏表示，「業者沒有辦法在國內進行足夠時間的飛行測試，那這個飛測的時間可能還要排，才能夠排得出來，法規要鬆綁、或者是要劃定特定的區域，來供這個無人機操作跟這個測試。」

實踐大學資訊科技與通訊學系教授龔志銘指出，「無人機的技術的快速的迭代，跟回收長的一個週期的一個矛盾，如何來解決呢？改變本來的一些傳統的法規，然後變成用滾動式的方式來提供民間，能夠做更多的這樣的部分。」

有學者建議，要發展無人機商機，除了透過促參法修正草案，呼籲政府透過跨部會共同討論如何招商引資，和國際一起合作。

至於在國內部分，民間團體認為透過民間組隊方式，或是吸引民間財團力量，讓民間財源和產業投入政策中，強化無人機自主和應用。

針對無人機應用，副總統蕭美琴日前還在臉書發文，指出到民間公司參訪，看到無人機地上載具機器狗，期望未來軍民間能突破框架、跨域合作。

民進黨立委鍾佳濱認為，「很多基於軍事發展出來的科技，後來到民間應用之後廣泛地採用之後，它可以再回饋過來，對軍工產業創造更多的商機，也讓這樣的供應鏈更加的穩固。」

國民黨立委賴士葆則表示，「包括機器狗、機器狼等等的，這些我們想我們都樂見其成，畢竟AI的發展一日千里跟得上時代，而且未來就是AI的時代。」

學者期望，政府持續鼓勵無人機供應鏈在地化，打造非紅供應鏈，無人機產業才能符合國家安全機制又和國際接軌。