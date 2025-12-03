立院退回1.25兆國防特別預算案 林岱樺：請柯志恩勿扼殺高雄救命訂單

立法院程序委員會退回1.25兆國防特別預算案，林岱樺籲柯志恩不要阻擋高雄軍工產業發展，更不要扼殺高雄救命訂單。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 立法院程序委員會退回1.25兆國防特別預算案，立委林岱樺今(3)日回應，台灣防衛安全及產業將受影響，請國民黨立委柯志恩不要阻擋高雄軍工產業發展，更不要扼殺高雄的救命訂單。

林岱樺表示，程序委員會退回1.25兆的國防特別預算，不僅影響台灣防衛的安全，更影響產業的發展，尤其是高雄的軍工產業，因為國防特別預算當中，有包括軍用航太、無人機、無人船、無人載具等軍工產業的投入。

林岱樺說，這是攸關高雄螺絲扣件傳統產業，升級高性價比軍工產業的重大政策，將帶來每年超過一百億以上的訂單，這是高雄經濟的救命訂單，請立法院不要擋國防特別預算，請柯志恩不要阻擋高雄軍工產業的發展，更不要扼殺高雄的救命訂單。

