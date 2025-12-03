立院逐條審查外送專法 工會盼保障薪資與工作權

大聲喊著口號希望立院通過專法，外送員工會在立院外表達心聲，認為外送員的權益保障處於灰色地帶，報酬不透明，希望立院3日逐條審查外送專法，能為外送員爭取到最基本的薪資以及工作保障。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，「我們只希望有最基本的保障，包含薪資、包含工作權，可以幫大眾包含外送員、包含店家及消費者，爭取更大更全面的保障。」

由於朝野對於設立外送專法已有共識，各有版本，像是國民黨要求訂定合理外送費標準，演算法透明，並且設立申訴機制；民進黨則是要求平台不得任意終止契約、負擔職災保費。

外送專法草案明定外送員時薪 不得低於最低工資1.25倍

立院衛環委員會國民黨召委廖偉翔強調，「平台的專案管理法還有從業人員的權益保障法，我們不分藍綠白只有改革的顏色，我們希望儘速的通過。」

民進黨立委林月琴表示，「期待透過專法，建立一個公平、安全、透明，且四方互惠的產業環境。」

此外，勞動部版本明定每個派單換算時薪後，不得低於最低工資時薪的1.25倍；平台派單時須明確告知訂單資訊，像是取餐與送餐地點等；也要確保外送員能選擇是否接單，也不能因為拒單有不利對待。

勞動部長洪申翰認為，「我想大家可以好好討論，兼顧外送行業四方權益，尤其是外送員的權益。」

台灣數位平台經濟協會理事郭昕宜表示，「整個立法過程中，我們仍希望可以仔細的評估、審慎的思考，思考出對這個產業最有利的方向再行決定。」

平台業者成立的協會則尊重立法，外送員工會則強調希望透過專法建立一個合理的機制，不應該造成產業動盪或是大量掉單、對消費者漲價的狀況。