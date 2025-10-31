立院通過不當投資調查報告 國發基金7點回應

（中央社記者趙敏雅台北31日電）立法院會今天表決通過國發基金不當投資調查報告，將送部會參考。國發基金晚間發布7點回應，包含投資審議過程嚴謹公正、基金獲利大幅增加，也已修訂「直接投資事業退場機制作業要點」，提升投資管理效能及出場彈性。

立法院國發基金調查委員會擬具調查報告，認為國發基金有不當投資決策缺失。立法院會今天處理時上演表決戰，雖然民進黨立委反對，但仍不敵藍白人數優勢，調查報告將送經濟部與國發會參考。

國發基金晚間透過新聞稿以7點回應，第1，國發基金參與民間事業投資皆依相關程序審慎辦理，外部學者與專家書面審查意見完整附於綜合評估報告中，供投資評估審議會委員事前參閱，並作為會議中詢問與綜合判斷的參考依據，審議過程嚴謹公正，絕非「先射箭再畫靶」。

第2，為確保會議品質與決策效率，管理會開會通知中已明載委員應親自出席；若部會首長委員因故無法出席，須由副首長以上層級代理。

第3，國發基金投資行政院專案核准案件，為產業創新條例所定資金用途之一，主要因應國際經濟情勢與政策需求，授予國發基金資金運用的政策彈性。案件均需經主管機關評估及依行政院程序辦理，具一定審查密度。

第4，國發基金現行已由行政院訂定「行政院國家發展基金收支保管及運用辦法」，作為運用管理依據，並訂有相關作業規範作為辦理投資業務的依循。若將國發基金現行投資管理相關規範提升至法律層級，如因應環境或產業需求有修訂必要，須經正式修法程序才能修訂，恐難以應對瞬息萬變投資環境。

第5，針對公務員旋轉門條款部分，依據銓敘部民國85年函釋、公共工程委員會114年函復，國發基金非轉投資事業目的事業主管機關，與轉投資事業間也無營建或採購業務關係，因此，基金人員離職後如擔任轉投資事業職務，尚無違反該旋轉門條款。

第6，國發基金為強化直接投資事業退場的彈性與效率，已修訂「直接投資事業退場機制作業要點」，包括新增釋股遴選標的原則及強化釋股評估意見多元性。

第7，國發基金105年至113年期間獲利新台幣2174億元，較97年至104年期間獲利606億元，大幅增加1568億元，成長約3.6倍。

國發會表示，為積極達成促進經濟轉型及國家發展的重要使命，將持續優化精進各項措施，完善審議流程與風險控管，並落實投資後監督管理，維護公股合法權益。（編輯：林家嫻）1141031