立院通過停砍公教年金 銓敘部：退撫基金將提早4年用罄

立法院今天（12日）通過「提前停止調降月退所得替代率」的修法。（銓敘部提供）

立法院今天（12日）三讀通過公、教人員退休撫卹相關法令修正。銓敘部表示，修法後政府對退撫基金的挹注與撥補金額將減少，同時月退所得給付支出增加，預估公、教退撫基金用罄年度將較原先估計提前至民國134年及131年。銓敘部指出，這將使現職及已退休人員的退休給付財務面臨較原先規劃更早的壓力。

銓敘部說明，退撫基金過去約30年間存在不足額提撥情形，加上退休人員平均給付年限拉長，使未提存的精算負債累計至2.96兆元。自107年起啟動年金改革後，政府將節省的經費全數挹注基金，並由已退休及未來退休人員於107年至118年間減少月退休所得，以共同改善基金財務。截至目前，政府已對退撫基金累計挹注及撥補3,102億元，使基金淨值增加逾5,000億元、達1.1兆元。年改措施使公、教人員退撫基金用罄年度自120年、119年延後至138年、134年。另對於112年後初任人員改採個人專戶制所產生的財務缺口，政府也正分年編列預算補足。

銓敘部強調，在先前委員會審查及公聽會時，曾提出相關具體數據與財務評估，指出目前公務人員月退休所得平均逾5萬元、教育人員約5.8萬元，認為可維持基本生活，並表達不支持修法立場，但最終立法院仍通過提前停止調降退休所得替代率等修正。

銓敘部進一步說明，今天通過修法使原定118年才停止適用的月退休所得替代率上限提前至112年，35年年資者的退休所得替代率上限由60%調整為69%，將使公、教退撫基金的挹注金額分別減少約1,670億元及1,653億元。銓敘部表示，如需維持基金不提前用罄，必須尋找新財源以彌補財務缺口，若完全依賴政府預算支應，可能使負擔轉嫁於未參與退撫基金的其他納稅人。此外，基金若提前用罄，未來每年公教退休給付缺口可能擴大至逾2,000億元。