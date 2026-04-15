立院通過兒托法修正案 盧秀燕讚進步立法：鞭刑可以討論

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立院通過兒托法修正案，台中市長盧秀燕肯定，這是進步的立法、是否鞭刑，則可以討論。（圖：中市府提供）

台中市長盧秀燕今天（15日）出席南區兒童家庭福利館開幕，會後媒體詢問，立院通過兒托法修正案，有藍委主張加入鞭刑，盧秀燕說，感謝立院回應地方需求，過去法律對虐兒刑罰太輕，修法後提高刑責，可強制公開施暴者姓名，這是進步的立法，對有人主張實施鞭刑，她認為可以討論，尋求社會的司法正義。（寇世菁報導）

台中市南區兒童家庭福利館開幕典禮，市長盧秀燕、立院副院長江啟臣、立委羅廷瑋都出席，會後媒體詢問立院通過兒托法修正案，盧秀燕說，感謝立院回應地方需求，過去法律對虐兒刑罰太輕，修法後提高刑責，可強制公開施暴者姓名，這是進步的立法，至於，有人主張應該實施鞭刑，加重其刑，她說，大家可以討論，凝聚社會共識，尋求社會的司法正義，非常重要。

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江啟臣致詞時也說，昨天擔任院會主席，敲槌通過重要法案，就是兒托法修正案，教育托育工作，感謝市府硬體建設大力推動，修法則是軟體，軟硬兼施，讓托育照顧做的更好，未來托嬰托育中心監視器是否設置都有入法，罰鍰也清楚，未來會有相關執法，她向盧秀燕說，報告市長，托育養育會持續努力，該加碼加速該彈性的一定全力以赴，恭喜南區兒家館開館，意義重大。

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