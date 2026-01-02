立院通過卓揆譴責案 政院：因守護憲法遭譴責感到遺憾

行政院發言人李慧芝。（資料照片） 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 有關在野黨今（2）日強推對行政院長卓榮泰譴責案一事，行政院發言人李慧芝指出，當美國、英國、歐盟及澳洲、菲律賓等國際民主社會，都高度關注中國針對性對台軍演並譴責中國的當下，在野黨不僅沒有為國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾，更再次阻擋能夠強化國家戰備及防衛能力的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，政院感到十分訝異。李慧芝強調，若因守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾，並呼籲立院謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算及院版財劃法。

藍白聯手今天在立法院會表決通過由民眾黨團提出的兩項譴責案，分別針對行政院長卓榮泰及國家安全會議秘書長吳釗燮。提案內容指稱，卓榮泰內閣施政失序、違背憲政原則；吳釗燮則因國安體系失守、拒絕接受國會監督，已不適任現職，要求其負起政治責任。

對此，李慧芝強調，行政院一向重視國會尊嚴，更重視憲政體制，然而立法院卻一再越俎代庖，通過無視權力分立、侵害行政權的法案。政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務，若因為守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾，並呼籲立法院謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算及院版財劃法，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。

