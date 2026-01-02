立院通過卓榮泰譴責案 行政院回應了

行政院發言人李慧芝(取自行政院發言人臉書粉專)

立法院今(2)日通過民眾黨立法院黨團去年10月所提案，認定行政院長卓榮泰涉有未依法編列預算等4項缺失，並對卓榮泰提出譴責。對此，行政院發言人李慧芝表示，行政院一向尊重國會，也重視憲政體制，但立法院多次越權、侵害行政權，行政院守護憲法卻遭立法院譴責。

李慧芝指出，當國際民主社會正關注並譴責中國對台軍演之際，在野黨不僅沒有為國家發聲，還反過來製造朝野對立，甚至阻擋攸關國防戰備的重要法案，行政院對此舉深感訝異。她呼籲立法院正視自身憲法職責，儘速審查中央政府總預算及財劃法，避免政治操作延誤國家發展與國民利益。