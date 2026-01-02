立院通過卓榮泰、吳釗燮譴責案

立法院2日院會，藍白以人數優勢表決通過行政院長卓榮泰、國安會祕書長吳釗燮的譴責案。（姚志平攝）

立法院會2日經表決通過對行政院長卓榮泰、國安會祕書長吳釗燮的譴責案，行政院對此強硬回擊，批在野黨製造朝野矛盾，且一再越俎代庖，通過無視權力分立、侵害行政權的法案；國安會也批在野政治操作攻擊國安及行政團隊，「提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機」。

民眾黨立院黨團提案指出，卓榮泰擔任行政院長後，罔顧憲法對人民基本權益的保障，未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡之民主原則，造成憲政僵局、朝野對立等，因此對卓提出譴責案。

此外，民眾黨團也對吳釗燮提出譴責案，批評吳的心腹涉入共諜案，洩漏外交機密，嚴重傷害國家利益，建請立法院會作成決議，要求吳自行請辭下台。兩譴責案昨在表決時，藍白挾人數優勢勝出，照案通過。

對此，行政院發言人李慧芝指出，當美國、英國、歐盟及澳洲、菲律賓等國際民主社會，都高度關注中國針對性對台軍演並譴責中國的當下，在野黨不僅沒有為國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾，更再次阻擋能夠強化國家戰備及防衛能力的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，行政院感到十分訝異。

李慧芝強調，行政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務，若因為守護憲法而遭立院譴責，行政院感到遺憾，並呼籲立院謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版《財劃法》，不要因政治算計耽誤國民利益以及國家發展。

國安會則批評，近日中共對台發動大規模軍演，持續以灰色地帶手段對台施壓，在野黨於立院卻否決譴責中共軍演提案，並以政治操作攻擊國安及行政團隊，不僅是在對外釋放錯誤訊號，更是踐踏我國軍及海巡在第一線守衛國家的努力，亦提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機。