立院通過在野黨所提《財劃法》修正案 政院：明年總預算無法依此調整

行政院發言人李慧芝。（資料照片） 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 有關立法院今（14）日通過在野黨所提《財政收支劃分法》部分條文修正案，行政院發言人李慧芝對此表示，明年度中央政府總預算無法依此調整，嚴重影響施政穩定性。李慧芝強調，政院版本的財劃法將在近期內提出，期待政院版本財劃法送到立法院後，朝野黨團能理性討論審議，若沒有獲得立院的支持，政院將會尋求憲法救濟。

李慧芝指出，首先，該修正案要求適用明年度中央政府總預算，嚴重影響施政穩定性，包括中央、地方的總預算都在審議程序中，實務上，根本無法適用。其次，明年度統籌稅款，中央已大幅釋出4165億元給地方，現在修正案又要求維持補助規模，除了再度擴大城鄉差距外，以今年補助總額5,455億計算，中央必須再舉債2,646億元，將超過舉債上限、也違反《公共債務法》的規定。

廣告 廣告

李慧芝指出，中央政府將失去調節能力，無法因應各種災害，甚至連防疫都難以應對；最近兩個月來，包括：丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害以及台中非洲豬瘟防疫，都是中央在第一時間協助並且負擔救災、防疫等費用。明年度要推動的許多照顧國人的政策，包括4年1000億治水計畫、長照3.0、0-6歲國家養、生育給付每胎補到10萬等計畫，甚至勞健保的撥補，都會因為此次財劃法修正案掏空中央政府財政而無法執行。

李慧芝強調，今天立院通過的財劃法修正案，比現行版本更修惡，不只再度拉大城鄉差距，也讓中央失去調節能力。行政院版本的財劃法將在最近（預計下週四）提出，在財政部等單位研議下，不但城鄉分配更加公平、地方自治更加強化，更重要的是，每一位國人的生活品質更能提升；行政院期待政院版本財劃法送到立院後，朝野黨團能理性討論審議，若沒有獲得立法院的支持，政院將會尋求憲法救濟。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藝人閃兵案 新北檢今起訴陳柏霖、修杰楷和坤達等12人

立院再三讀財劃法修正案：計畫型及一般性補助款不得少於前一年