立院通過延會至明年1月31日 無縫接軌下會期

立法院長韓國瑜主持立法院會。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院今（19日）召開會議，通過民眾黨團提案，確認目前的立法院第11屆第4會期議程，確定延長至明年1月31日。民進黨立委則反對，但人數不及藍白，全案經由表決，藍白立委合作以59票贊成多於民進黨團的49票反對，

民眾黨團提案內容表示，有鑑於我國憲法第68條規定，立法院法定會期應至114年12月31日止，然115年度中央政府總預算案至今仍陷於朝野僵局，致無法付委進行實質審查，追究原因乃是行政院違法亂紀，罔顧憲政體制權力分立之原則所致。

民眾黨團提到，行政院未依法編列經本院三讀通過之《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》之相關預算；黨團於114年10月7日針對115年度中央政府總預算案提出復議案，但截至114年11月13日為止，行政院皆不願依法追加編列軍人加薪、提高警消退休金替代率等預算，亦未撤回總預算案並待重新編列上開預算後再行提出。

民眾黨團表示，有鑑於115年度中央政府總預算案仍尚待立法院審查，為落實對人民承諾與立法院職權，不因時間緊迫而為草率審查，更要積極捍衛軍警消人員及全體國民之各項權利及福祉，重建預算誠信與憲政秩序，爰提案建請院會作成決議：「本會期延長會期至115年1月31日止。」

