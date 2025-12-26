立院通過彈劾賴清德提案 徐巧芯：對他不尊重憲法的最沉重警告

立法院院會今（26）日針對「彈劾總統賴清德」案進行提案表決，最終以60票贊成、51票反對通過提案，根據時程將邀請賴清德到立院報告2次，投票時間訂於明年5月19日。對此，國民黨立委徐巧芯直言，這是對賴清德政府違法亂紀、對憲法任意解釋、對憲法不尊重最沉重的警告！

國民黨立委徐巧芯。（資料照／中天新聞）

徐巧芯今晚在臉書發文提到，今天立法院正式通過彈劾賴清德總統的提案。在台灣，沒有任何一個人可以凌駕在法律與民意之上，不管，你是行政院長卓榮泰，還是總統賴清德都一樣。

徐巧芯認為，這次國民黨、民眾黨提案彈劾賴總統，是藍白對民意負責任的態度，也是監督民進黨政府，對賴清德政府違法亂紀、對憲法任意解釋、對憲法不尊重最沉重的警告！

立法院會今日通過「彈劾總統賴清德」提案。（圖／中天新聞）

徐巧芯表示，對賴總統的彈劾案，也是呼應藍反獨裁、反專制的主要訴求，從行政院對立法院三讀法案屢次覆議、提釋憲，到不執行軍人加薪、軍警退休金預算，再對《財劃法》不副署、不執行，實質癱瘓國會立法權，還有上週憲法法庭知法犯法的違憲解釋。

徐巧芯不客氣地說，一切的一切，大家可以看清賴清德就是背後影武者，他無視體制、無視憲法的荒唐作為，直接伸手影響行政權、司法權，貫徹意志，現在又要窮盡一切手段抹黑立法院，影響立法權。

總統賴清德。（圖／總統府提供）

最後徐巧芯重申，藍白也將藉由這次彈劾案，讓毀憲亂政、無視權力分立的賴清德總統來到立法院說明，面對民意代表們提出的意見，接受民意的監督。

