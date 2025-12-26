立院通過彈劾賴清德提案 明年5/19投票

立法院26日院會處理國民黨及民眾黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案，經院會表決結果顯示，出席111位，贊成60位、反對51位，彈劾賴清德提案通過。（圖／方萬民攝）

立法院院會今（26）日處理國民黨及民眾黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案，經院會表決結果顯示，出席111位，贊成60位、反對51位，彈劾賴清德提案通過。根據藍白訂定的彈劾時程，立法院將2度邀請賴清德到院報告，而彈劾案投票時間定在明年5月19日。

根據藍白的提案內容顯示，預計在明年1月14、15日舉行賴清德彈劾的兩場公聽會，共舉行兩場；1月21日跟22日兩天會召開第一次的全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到立院說明。

廣告 廣告

彈劾案由領銜提案人二人代表說明彈劾意旨，時間各10分鐘，再由被彈劾人總統賴清德說明，時間15分鐘，並由國民黨黨團推派15人、民進黨黨團推派15人、台灣民眾黨黨團推派2人代表，每人15分鐘進行詢問。若被彈劾人未列席，則由各黨團推派之委員進行發言，每人發言10分鐘。

另外，在明年4月27日按照立法院職權行使法來舉行聽證會，另外在明年的5月13日到5月14日，召開第二次全院委員會，第二度邀請被彈劾人到院說明，並被詢問。5月19日將進行彈劾案的投票。

根據藍白提出的彈劾案時程表也顯示，針對公聽會部分，藍白會邀請專家學者共7人參加；第一次的全院委員會將邀請賴清德說明15分鐘，結束後將由委員進行詢問；接著舉辦的聽證會則會邀請政府人員及社會相關人員進行意見交流：第二次全院委員會則賴清德將進行第二次的15分鐘說明，再由各黨團推派代表進行詢問。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

滿山遍野開滿小白花超美！她驚嘆「不可思議」 網急示警：快除掉

網問「今年是暖冬」？ 氣象粉專拿「霸王寒流」打臉：跨年恐再迎強烈冷空氣

11歲男童騎騎YouBike擦撞法拉利超跑 網友驚呼：弟弟「財負自由」