立院通過總統彈劾提案 1月21日首邀賴清德說明

立法院議場。

國民黨、民眾黨立法院黨團發動彈劾總統賴清德提案，今（26）日院會正式提案，將2度邀請被彈劾人、賴清德總統到立法院說明，時間落在明年1月21日、22日，以及明年5月13日、14日召開全院委員會。經表決後藍白優勢下，贊成60票，反對51票。彈劾案照案通過，將召開全院委員會正式開始彈劾程序。

藍白所提彈劾總統案時程，民國116年1月14日、15日舉行總統賴清德彈劾案公聽會2場。1月21日、22日召開全院委員會，並邀請被彈劾人總統賴清德列席進行第一次說明。彈劾案先由領銜提案人二人代表說明彈劾意旨，時間各10分鐘，再由被彈劾人總統賴清德說明，時間15分鐘，並由國民黨黨團推派15人、民進黨黨團推派15人、台灣民眾黨黨團推派2人代表，每人15分鐘進行詢問。若被彈劾人未列席，則由各黨團推派之委員進行發言，每人發言10分鐘。

另外，4月27日(星期一)將依《立法院職權行使法》第九章之一相關規定舉行聽證會。115年5月13日(星期三)、14日(星期四)召開全院委員會，繼續審查彈劾案。邀請被彈劾人總統賴清德列席進行第二次說明。審查完畢後，於115年5月19日(星期二)院會進行彈劾案記名投票表決。

因藍白已討論出時程，因此對原提彈劾案先提出復議，再以重行決定方式，表決所提日程。黨團共識由民眾黨團推派1人、民進黨團推派3人、國民黨團推派3人，輪流交叉發言，每人發言時間為3分鐘。

國民黨團總召傅崐萁發言時播放時任民進黨主席的蘇貞昌，其過往談話影片中直指「對於總統侵犯立法權行為，國會應該捍衛尊嚴，總統若毀憲亂政，民主、自由與人權將岌岌可危」。

國民黨立委王鴻薇則說，昨天不只是聖誕節，更是行憲紀念日，但總統對憲政進行恐攻行為，所以才首次由國會提出對元首的彈劾。藍委陳玉珍則說，提出彈劾案內心無比沈重，看到賴清德想把台澎金馬變成明日烏克蘭。

民眾黨團總召黃國昌則說，在中華民國憲政史上，從來沒有一位總統，違反憲法義務，對國會三讀通過法律，恣意選擇不公布，絕大多數台灣人民，沒辦法理解，2025年這件事居然發生在民主台灣，針對本院在今年11月14號三讀的財劃法，行政院覆議案遭立院否決後，憲法增修條文規定，行政院長應即接受。但卻違憲不執行，這次就透過彈劾程序，追究賴清德責任。

民進黨團幹事長鍾佳濱則說，藍白提案把憲判當空氣，彈劾當遊戲，蘇貞昌當時是要罷免前總統馬英九，在野黨連罷免、彈劾搞不清楚。

民進黨立委吳思瑤則說，藍白可以不要再亂了嗎？民眾黨8席立委任期剩不到一個月，能不能做些好事？「我們要審預算不要搞彈劾。」

最終於表決階段，藍白聯手以60票勝過民進黨51票，因此立法院長韓國瑜裁示，彈劾案照案通過。

