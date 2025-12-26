立院通過總統彈劾案 滿志剛：撥亂反正第一步

國民黨台北市松義區議員擬參選人滿志剛26日批評，總統賴清德除了大罷免撕裂社會，對民生、地方、法治一事無成。（圖/翻攝自滿志剛臉書）

在野黨所提案出的「彈劾總統賴清德」案今（26）日正式交付全員委員會審查，預計明年5月19日進行記名投票。對此，國民黨台北市松山信義區議員擬參選人滿志剛指出，賴清德上任一年除了大罷免就是毀憲亂政，如今立法院通過彈劾案就是撥亂反正的第一步。

滿志剛表示，藍白立院黨團先前宣布將聯手提案彈劾總統賴清德案，今日正式院會上交付全院委員會審查，規劃明年1月21、22日、5月13、14日將召開審查會並請賴清德接受立委詢問，並在5月19日，賴清德上任2週年前夕進行記名投票。

廣告 廣告

滿志剛點出，行政院長卓榮泰公然宣布不副署立法院三讀通過的《財劃法》修正案，等同否定民意、踐踏憲政程序；而真正該被追究的，是背後縱容行政擴權、默許違憲的賴清德。

滿志剛說明，最新民調已清楚顯示，網路民調有高達53.2%的民意非常支持彈劾賴清德，支持彈劾的比例更超過6成，另一份民調更指出即便在民進黨支持者中，仍有 13.6% 認同彈劾賴清德。「這不是藍白的政治操作，而是社會對總統凌駕法律的集體警訊。」

滿志剛續指，《財劃法》是立法院多數通過的法律，卻被行政院拒絕執行；地方依法應得的稅收回饋被苛扣，一般補助款遭政治操作。這一年，除了操弄大罷免、撕裂社會，賴清德對民生、對地方、對法治，一事無成。在野黨提出彈劾，是憲政責任，是把「誰在毀憲亂政」攤在陽光下。

滿志剛質疑，賴清德不是曾承諾進國會報告嗎？那就請在彈劾程序中走進立院，兌現承諾，向人民說清楚：為何無視多數民意？為何不依法分配地方稅金？他批評，請賴清德不要再當一個縮頭烏龜，只會躲在濫權違憲之後，是時候面對人民對你的檢驗了！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文父母下跪道歉！律師稱「匯錢給孩很正常」 籲別再追殺：他們剛死兒子

真實版聖誕老人！老闆賣公司狂發75億 540人每人領1400萬

滿山遍野開滿小白花超美！她驚嘆「不可思議」 網急示警：快除掉