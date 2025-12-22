立院通過臨時提案 余家昶入祀忠烈祠

死者余家昶的母親表示，「我也以他為榮，但是我就沒兒子了，現在希望他能進忠烈祠，我就很開心了。」

想起兒子在1219的隨機傷人事件中，以肉身擋刀，阻止了嫌犯在台北車站內丟擲汽油彈的計畫，余家昶的母親忍不眼中的淚水，表示會努力慢慢釋懷，也希望兒子能如蔣萬安所提議的，入祀忠烈祠。

死者余家昶的母親說：「差不多3歲、4歲的時候，他爸爸都每天帶他去忠烈祠，一起去上班。」

為了感念余家昶的義行，立法院內政委員會22日通過臨時提案，在尊重家屬意願下予以協助，依《褒揚條例》由原籍地方政府，也就是桃園市提報辦理。

廣告 廣告

不過外界也關注另一名死者，37歲的蕭姓機車騎士，當時在誠品南西店外等紅燈遭攻擊、不治身亡，受害時人不在北捷，也不在百貨內，理賠撫卹如何計算？

蔣萬安回應，「大概基本上3個方向，一個是犯罪被害者保護協會相關的補償，另外對於保險理賠以及相關的撫卹，所以社會局這邊都會彙整，那我們也陸陸續續接到了許多捐款，我們一定會用在照顧這一次不幸的傷亡者身上。」

而面對即將到來的跨年活動，蔣萬安除了要求警察局、捷運公司，除了增加警力、保全，12月26日也會在捷運市府站、市府轉運站，進行高強度演練。

北捷董事長趙紹廉表示，「我們每一個車站的詢問處，我們都有給站務員配備包括盾牌和長棍，這是本來就是鄭捷事件之後，我們就有準備的，我們有一些是菁英保全，菁英保全就有準備，除了防噴霧以及警棍以外，還有電擊棒。」

而跨年活動當天因為臨近主會場的大巨蛋，同時有藝人的演唱會，北市府表示維安部署，包括設置車阻、加派特勤小組、鎮暴犬、防暴車等，整體周邊場檢也都會地毯式進行，北捷董事長也透露，當天主要車站的保全人力會增派將近一倍，確保安全。