立院通過臨時提案 尊重余家昶家屬意願下協助入祀忠烈祠

台北19日發生隨機攻擊案，其中余家昶見義勇為挺身制止嫌犯張文，不幸傷重身亡，外界關注能否入祀忠烈祠。立法院內政委員會今天通過臨時提案，為感念余家昶義行，在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例由原籍地方政府提報辦理。內政部長劉世芳說，余家昶設籍桃園，若桃園市府願意按照「挖土機超人」林鴻森的方式辦理，「我們願意全力協助」。

台北市19日發生張文隨機攻擊案，台北市府在事發地點設置悼念空間，民眾留字條悼念受害者。（中央社）

立法院內政委員會今天邀請內政部長、警政署長、衛福部、交通部、法務部就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

台北市長蔣萬安昨天表示，北市將頒發褒揚狀予在北車見義勇為的余家昶，也會協助向中央申請褒揚令，希望能入祀忠烈祠。

朝野立委今天質詢關切相關議題，劉世芳答詢指出，會尊重家屬，由於余家昶原籍在桃園，若桃園市府願意按照「挖土機超人」林鴻森的方式辦理，「我們願意全力協助」。

立法院內政委員會今天也通過臨時提案，提案指出，依據褒揚條例規定，倘「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁者」得依法褒揚，並得入祀國民革命忠烈祠或地方忠烈祠，是以內政部據該條例，褒揚因救助花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情不幸病故之林鴻森入祀桃園忠烈祠。

提案指出，12月19日晚間於台北車站發生重大計畫性殺人事件，余家昶捨命抵禦歹徒，大幅度降低可能傷亡，挽救眾多民眾生命安全，但余家昶不幸傷重不治。為感念余家昶義行，在尊重家屬意願下，予以協助，依褒揚條例程序由原籍地方政府提報辦理。