立院通過藍白「彈劾賴總統」提案 民進黨轟：不顧民主、扯全台後腿
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
藍白提案彈劾總統賴清德，今（26）日在立法院會以60比51人數優勢通過，預計明年5月19日進行彈劾案投票。對此，民進黨表示，藍白兩黨掌握國會多數以來，只顧強行通過爭議法案，完全不顧民生。明年度總預算從九月至今，持續被藍白封殺在程序委員會，影響民生福利建設。藍白是假彈劾、真亂政，不審總預算，台灣人民已無法忍受。
民進黨發言人李坤城表示，距離明年僅剩不到一週，而本會期是預算會期，但在審議預算的重要時刻，民眾黨團總召黃國昌與國民黨團總召傅崐萁只顧「提案彈劾總統」和「提案譴責大法官」，為了政治鬥爭，只顧自身政治利益，將明年度總預算自九月封殺至今，不願意交付審查，使明年度的各項民生福利建設措施恐受影響，扯全台灣的後腿。
李坤城指出，藍白除了假彈劾、真亂政，提案還自相矛盾。首先，依憲法比例，彈劾終究無法過關，而彈劾案依照《憲法增修條文》第4條，總統、副總統彈劾案，由三分之二立委議決後，須交由憲法法庭審理。但同時，藍白又持續攻擊大法官，提案要求「憲法判決無效」，兩案主張完全自相矛盾。顯見藍白立委操作彈劾假議題，只顧鬥爭、不顧民生，怠忽職守不審查預算，甚至將彈劾的政治鬥爭延長至明年五月，歹戲拖棚，人民受害，必會遭受到民意反撲。
