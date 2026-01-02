立院通過譴責卓揆未依法編列預算 政院強調須守護憲法

立法院會今天(2日)通過民眾黨團於前年10月的提案，該提案譴責行政院長卓榮泰有未依法編列預算等缺失。對此，行政院表示，立法院通過無視權力分立、侵害行政權的法案，行政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，若因此遭立法院譴責，政院感到遺憾，呼籲立法院謹守憲政本分，並儘速審查今年度總預算及政院版財劃法。

民眾黨團於2024年10月提案，該提案羅列行政院長卓榮泰有4大缺失，包括對國會改革法案提出覆議案、台電營運紊亂失靈無止盡撥補、逕自宣布國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委、未依法足額編列原住民禁伐補償預算等。

該提案內容提到，卓榮泰自從擔任行政院長後，未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡民主原則，造成憲政僵局、朝野對立、民心不安、社會動盪，迄今難以止歇。為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對卓榮泰提出嚴厲譴責案。

立法院會於2024年10月25日開會時，把該項提案逕付二讀並交黨團協商，後來經黨團協商並無共識，送交院會處理，並列入2日立法院會議程。經表決，綠委人數不敵藍、白席次，通過該項提案。

對於立法院通過譴責卓榮泰一案，行政院發言人李慧芝表示，當美國、英國、歐盟等國際民主社會，都高度關注中國對台軍演並譴責中國的當下，在野黨不僅沒為國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾，更再次阻擋能夠強化國家戰備及防衛能力的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，政院感到十分訝異。

李慧芝強調，行政院一向重視國會尊嚴，更重視憲政體制，然而立法院通過無視權力分立、侵害行政權的法案，行政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務。她進一步指出，若因為守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾，並呼籲立法院謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及政院版財劃法。(編輯：宋皖媛)