立院通過譴責卓榮泰提案 行政院籲藍白：勿因政治算計耽誤國家

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白今（2）日在立院否決「譴責中共環台軍演」提案，並通過譴責行政院長卓榮泰、要求國安會秘書長吳釗燮下台的決議。對此，行政院稍早表示，因守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾，立法院應謹守憲政本分，儘速審查總預算案、院版財劃法。

行政院呼籲藍白，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版財劃法，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。（資料照）

立法院今早在藍白人數優勢下通過譴責卓榮泰、要求吳釗燮下台兩案，案由包括第一，卓榮泰自就任以來， 各種政策荒腔走板，拒絕依法行政，致使人民對政府信任全面崩壞；第二，吳釗燮心腹機要何仁傑因洩漏外交機密予中共，對國家 安全與我國外交造成重大打擊，但吳長迄今神隱，已不適任國安會議秘書長。

行政院發言人李慧芝指出，當美國、英國、歐盟及澳洲、菲律賓等國際民主社會，都高度關注中國針對性對台軍演並譴責中國的當下，在野黨不僅沒有為國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾，更再次阻擋能夠強化國家戰備及防衛能力的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，政院感到十分訝異。

李慧芝強調，行政院一向重視國會尊嚴，更加重視憲政體制，然而立法院卻一再越俎代庖，通過無視權力分立、侵害行政權的法案。政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務，若因為守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾，並呼籲立法院謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版財劃法，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。

