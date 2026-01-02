立院通過譴責要求吳釗燮請辭 國安會批：提供統戰滲透可乘之機

國安會秘書長吳釗燮。（圖／報系資料庫）

針對立法院會今（2）日否決「嚴厲譴責中共對台軍演」提案，並通過「要求國家安全會議秘書長吳釗燮請辭」決議。對此，國安會表達高度遺憾，批評在野黨以政治操作攻擊國安及行政團隊，不僅是在對外釋放錯誤訊號，更是踐踏我國軍及海巡弟兄姊妹在第一線守衛國家的努力，亦提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機。

國安會今日發布聲明表示，針對在野黨今天在立法院院會挾人數優勢進行的上述決議，國家安全會議表達高度遺憾。並表示，近日中共對台發動大規模軍演，持續以灰色地帶手段對台施壓，以武力及脅迫方式片面改變台海現狀，升高區域安全風險，已引發國際社會高度關注並接連表達譴責與關切。

廣告 廣告

國安會批評，在此關鍵時刻，在野黨於立法院卻否決譴責中共軍演提案，並以政治操作攻擊國安及行政團隊，不僅是在對外釋放錯誤訊號，更是踐踏我國軍及海巡弟兄姊妹在第一線守衛國家的努力，亦提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機。

國安會呼籲，各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

AOA前成員珉娥元旦輕生獲救！痛揭童年遭暴力性侵、出道後長期霸凌

交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手

101跨年煙火變煙霧秀！賈永婕憂被叫去立法院 小S安慰「一句話」超暖