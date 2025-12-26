立院通過賴清德彈劾提案 明年5／19投票

立法院會今天表決通過國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出的彈劾案，正式啟用彈劾程序，民進黨立委舉牌砲轟藍白彈劾攏是假，亂台才是真。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院會今（26日）通過「對總統賴清德提出彈劾案」，經過表決後，以60位贊成、51位反對，覆議案通過對賴清德的彈劾案。根據國民黨團與民眾黨團決定，將於明年1月21、22日邀請被提出彈劾的賴清德到立法院說明，並在5月19日進行彈劾案投票。

藍白兩黨聯手，在今天的立法院會將彈劾案列入報告事項後，今在院會經過表決，通過在立法院會以復議方式，重行決定包括全國舉辦彈劾說明會的時程、被彈劾人說明時間、黨團代表推派人數、聽證會時間與彈劾投票時間等細項。

決議通過，預計在明年1月14、15日舉行總統賴清德的彈劾公聽會，共舉行兩場；明年1月21、22日召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到立法院說明，並備詢問；各黨團會推派代表出來詢問，若被彈劾人未出席，將改為自行發言；明年4月27日二度召開聽證會；明年5月13、14日，召開第二次全院委員會，第二度邀請賴清德到立院說明，並備詢問；並於5月19日的立法院會舉行彈劾案投票。

根據藍白共識，針對公聽會部分，藍白會邀請專家學者共7人參加；第一次的全院委員會將邀請賴清德說明15分鐘，結束後將由立委進行詢問；接著舉辦的聽證會則會邀請政府人員及社會相關人員進行意見交流；第二次全院委員會，賴總統將進行第二次說明，時間為15分鐘。

