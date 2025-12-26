立院通過賴清德彈劾案 將辦公聽會、5/19記名投票

明年度中央總預算案目前仍在立法院卡關，總統賴清德25日表示，憲法明文規定，立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完，還批評在野連預算都阻擋，還有什麼資格談憲政，再度引發藍白不滿。

立法院國民黨團總召傅崐萁說：「違法的預算，要強迫國會來一起當共犯，來審查違法的預算，我們還是會依法做我們該做的事情。」

立法院民眾黨團總召黃國昌表示，「您所說的中華民國憲法規定在哪一條？說年底以前必須要審查完總預算，不要迴避問題，不要問A答B。」

國民黨團反批，違法預算卻要強迫國會審查；民眾黨團強調，包含前總統陳水扁跟蔡英文時期，都出現過總預算年底前沒有審竣的情況，更舉例2007年度總預算到當年6月15日才三讀通過，要求賴總統說清楚。

加上先前《財劃法》修正等爭議仍未解，朝野陷入僵局，立法院會26日也處理藍白黨團提出的總統彈劾案，但民進黨團回擊，是把彈劾當道具。

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱認為，「你左手說憲法法庭的決議，我不遵守，右手要提出總統的彈劾案，未來要交給憲法法庭審理，請問未來憲法法庭審理的結果，你接受嗎？」

國民黨立委吳宗憲說明，「在1月21、22號，會邀請被彈劾人列席，進行第一次說明並備詢問，在5月19號會進行彈劾案的投票。」

立法院長韓國瑜宣布，「請問院會針對第2案、第3案有無異議？無異議，通過。」

根據提案時程表，明年1月14、15日舉辦公聽會，1月21、22日跟5月13、14日將召開審查會，將邀請賴清德到立法院說明，4月27日則會舉辦聽證會，邀請政府人員出席表達意見，最後在5月19日賴總統上任2週年前夕，進行彈劾案記名投票。