立院通過閣揆譴責案 卓揆：尊重決議，但不譴責中國軍演無法接受

立法院昨天(2日)通過對行政院長卓榮泰未依法編列預算等「四大缺失」的譴責案，卓榮泰今天(3日)首度公開回應。他表示尊重立法院的決議，但強調「不可不譴責中國軍演，這一點我無法接受」，直言台灣周遭每年有超過10萬艘次船舶航行，安全攸關國際航運安全，任何國家都不該隨意在台灣周遭進行軍事演習。

行政院長卓榮泰上午在交通部長陳世凱陪同下，出席交通部航港局「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）啟用典禮」，強調VTS的啟用是台灣在能源管理、智慧治理與航行安全上的重要里程碑。

卓榮泰指出，台灣東北季風強勁，離岸風電主要發電期集中在每年10月至隔年3月，正好補足冬季用電並協助燃煤機組降載、歲修，對減煤減碳與穩定供電至關重要。截至去年底，台灣離岸風電裝置容量已達3.5GW，發電量突破百億度，成為能源轉型的具體成果，也回應國際供應鏈對綠電的迫切需求。

他也提到，台灣周遭海象複雜，除東北季風與颱風外，彰化、台中一帶離岸風場密集，每年約有3萬艘次船舶通行，航行風險高。VTS擴建工程從原本673平方公里提升至約4000平方公里，擴大監控範圍，並透過AIS與無線電主動掌握船舶動態、航行安全導入AI，以及即時告警，大幅提升航運安全能量。

卓揆強調，台灣同時是全球重要的海運節點，陽明、長榮、萬海等航商名列世界前茅，國際最繁忙的航線就在台灣周遭，他強調，每年在台灣周遭往來的這些船舶超過10萬艘次，非常多，「為了保障航行安全，任何國家不要隨便在此進行軍事演習，台灣一定要表達強烈的抗議。」

他也藉機回應立法院對他的譴責案，表示尊重，但對於「不譴責中國軍演」，他無法認同。卓榮泰說：『(原音)立法院譴責我，我尊重，但是不譴責中國，我無法接受！中國在我們旁邊這樣軍演，讓我們的領空域海域都造成很大的困擾，台灣周遭有10萬艘次的航行通過，非常的忙碌，應該確保安全。』

由於相關建設都牽涉預算，卓榮泰再次呼籲立法院儘速通過中央政府總預算。他指出，目前已進入1月，但總預算仍未完成審查，讓他感到非常焦慮，包括中央規畫中的4年1000億元縣市河川整治工程，首年預算尚未落實，恐影響防汛期前工程進度，此外，包括公托政策、無人載具產業發展統籌型計畫等中央對地方的補助計畫，也因預算未定，影響地方政府執行節奏。卓榮泰呼籲立法院「回歸正途」，做一些對國家真正福國利民的事，儘速完成總預算審查。(編輯：陳文蔚)