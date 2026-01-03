立院通過閣揆譴責案 卓榮泰：藍委不譴責中共軍演 讓人無法接受

行政院長卓榮泰譴責中國軍演。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕新年初始，立法院會昨(2)日經表決通過對行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮的譴責案，卓榮泰今(3)日指出，中國在台灣周遭軍演，對空域跟海域都造成影響，立法院藍委譴責他，他給予尊重，但不譴責中國他無法接受。

卓榮泰今日至台中港，出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心(VTS)啟用典禮」他致詞強調，這是今年首場公開行程，但今年總預算還沒審查，內心非常焦慮，只要大家充分合作，政府有信心、有能力在新年將台灣打造成國家富強、人民安康的時代。

廣告 廣告

卓榮泰表示，台灣周遭海域有全世界最繁忙的的海上交通，一年有逾10萬艘船舶行經，為了保障航行安全，任何國家不要隨意在台海進行軍事演習，這個一定要表達強烈抗議，立法院藍委不譴責中國，讓他無法接受。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國軍演後藍白續卡總預算 行政院：不利今年部隊戰演訓任務

立院通過卓榮泰譴責案 政院：遺憾

太誇張！桃機客運驚見「台獨勢力必亡」跑馬燈

胡振東曝美軍不登島 他揭端倪：台灣「內部情勢」華府看不下去了！

