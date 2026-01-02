立院通過 譴責卓榮泰要吳釗燮下台

針對行政院長卓榮泰有未依法編列預算等四大缺失，民眾黨團提案譴責，雖民進黨立委反對，但仍不敵藍白人數優勢，最終表決通過。（中央社）

記者陳柏翰、王誌成∕台北報導

在藍白立委人數優勢下，立法院會二日表決通過由民眾黨團提出的兩項譴責案，包括譴責行政院長卓榮泰內閣施政失序、違背憲政原則，及國安會秘書長吳釗燮因助理涉共諜、拒絕接受國會監督，已不適任現職，要求其負起政治責任請辭下台。

提案的台灣民眾黨立法院黨團提案指出，卓榮泰有未依法編列預算等四大缺失，包含對國會改革法案提出覆議案、台電營運紊亂失靈無止盡撥補、逕自宣布國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）代理主委、未依法足額編列原住民禁伐補償預算等，為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對卓榮泰提出嚴厲譴責案，盼立法院決議。

另，吳釗燮擔任外交部長期間助理涉及共諜案，在野黨要求吳釗燮到立院報告，吳釗燮屢次缺席，院會通過譴責，要求吳釗燮自行請辭下台，負起應有政治責任。

雖然民進黨立委反對，但不敵藍白人數優勢，最終兩案都經表決通過。

對此，行政院發言人李慧芝及國家安全會議表達高度遺憾，呼籲各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議中央政府總預算及國防特別條例，停止內耗。

國安會則表示，近日中共對台發動大規模軍演，在此關鍵時刻，各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。

身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤則提及，藍白封殺民進黨團議程，不敢譴責中國，卻要譴責卓榮泰，還要吳釗燮下台，根本是搞錯對象。