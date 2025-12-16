立院通過《財政收支劃分法》行政院已經表明不執行何議長勝豐請縣府預作準備 妥善調度

議長何勝豐親自主持第二十屆第十八次臨時會開幕式。(記者蔡榮宗攝)

南投縣議會第二十屆第十八次臨時會(十六)日開幕，會議由議長何勝豐主持，和議長志開幕詞表示

，本次臨時會將審議十七件提案，包括縣府將置副縣長二人及副秘書長一人自治條例部分條文修正案，及財政收支劃分法，行政院已經表明不執行，請縣府預作準備，妥善調度，不要因為中央局勢變動，而影響對縣民的政策承諾。

何議長致詞說，本次臨時會將審議十七件提案，其中包括「南投縣政府組織自治條例」部分條文修正案，縣府將置副縣長二人及副秘書長一人；這項人事調整是配合《地方制度法》修正，希望縣府在核心幕僚任命後，加強跨局、處協調，落實分工合作、提升行政效率，加速推動重大建設及福利政策。

對於南投縣醫療資源不足，山區路途遙遠，緊急救護、就醫都是困難重重，因此，偏鄉醫療一直是議員同仁最關心的議題；今年，衛福部表揚全國十位醫療奉獻獎得主，其中，就有三位是長期在南投山區守護民眾健康的醫師，「醫者仁心」令人敬佩，也恭喜三位醫師獲獎。

而日前，立法院通過新版《財政收支劃分法》再次修正案，但是，行政院已經表明不執行，由於朝野嚴重對立，僵局恐怕一時難解，中央對地方的補助款，可能會延遲或縮減；何議長勝豐請縣府預作準備，衡量現有財政狀況，並且妥善調度，不要因為中央局勢變動，而影響對縣民的政策承諾。